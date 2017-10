Nicolas Duvauchelle : Son craquant selfie avec sa fille d'à peine 2 mois

Bientôt à l'affiche de Tout nous sépare avec Catherine Deneuve, Nekfeu et Diane Kruger, Nicolas Duvauchelle est un acteur et un papa comblé. En effet, le 31 août dernier, il est devenu le père d'une petite fille prénommée Andrea, fruit de son idylle avec la jeune et belle Anouchka Alsif. Depuis, la jeune femme a posté de nombreuses photos de son bébé, mais n'a dévoilé sa jolie petite bouille que le 19 octobre dernier, au travers d'un filtre Snapchat.