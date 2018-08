Nicolas Duvauchelle : Son fils Andréa fête ses 1 an, l'adorable photo

Alors que Nicolas Duvauchelle est à l'affiche du très réussi et bouleversant Bonhomme, son fils Andréa a fêté son tout premier anniversaire. Né le 31 août 2017, le petit garçon, fruit de l'amour entre l'acteur français et sa belle Anouchka Alsif, a soufflé sa première bougie.

Et pour l'occasion, sa mère a posté une photo sur Instagram, célébrant son adorable bébé. "Mon petit bonhomme d'amour a un 1 an aujourd'hui", écrit-elle en légende d'une photo où Andréa tente de se mettre debout et cherche son équilibre, tout en offrant un rayonnant sourire devant l'objectif. En légende, les abonnés sont gagas. "Joyeux anniversaire !", écrit l'actrice et également jeune maman Louise Monot, ajoutant un smiley avec des coeurs rouges à la place des yeux. "Qu'il est mimi", "Il est vraiment mignon", "Joyeux Anniversaire à ce beau bébé", "Mooon dieu c'est une merveille votre bébé", peut-on notamment lire, alors qu'Adèle Exarchopoulos et Alysson Paradis, elles aussi jeunes mamans, se contentaient de laisser un petit like.