Nicolas Hulot : Les gels douche Ushuaïa lui rapportent une petite fortune

Gels douche à la grenade, shampoings aux minéraux marins et déodorant à la vanille rapportent gros à Nicolas Hulot ! C'est en tout cas ce qu'avance un nouvel article publié par Libération ce 29 août 2018. Une enquête qui survient au lendemain de la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement.

La gamme de produits de toilette aurait été lancée à l'insu de l'activiste écolo par TF1 et L'Oréal dans les années 1990, la chaîne surfant sur la popularité de l'émission qu'il présentait alors, Ushuaïa Nature. D'abord en colère, Nicolas Hulot en aurait finalement pris son parti, tout en demandant au géant des cosmétiques de contribuer financièrement à sa fondation. Même s'il reste à l'écart des activités de cette dernière et de la marque Ushuaïa depuis son arrivée au gouvernement au printemps 2017, le ministre démissionnaire continue de toucher des royalties sur chaque produit vendu via sa société Eole Conseil, dont il détient 99% du capital.

Selon sa déclaration d'intérêts publiée en février 2018, Nicolas Hulot a touché près de 249 000 euros net en tant que gérant de la société qui s'occupe aussi des revenus tirés de ses droits d'auteur. Il a également déclaré avoir touché 221 000 euros net en dividendes. La valeur de la société Eole Conseil serait quant à elle estimée à plus de 3 millions d'euros. D'après sa déclaration publiée par le Parisien en décembre dernier, son patrimoine cumulé atteint au final les 7,3 millions d'euros.