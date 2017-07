Nicolas Hulot victime d'un malaise à l'Assemblée nationale

Nicolas Hulot se trouvait à l'Assemblée nationale mardi 25 juillet, pour une audition devant la commission du Développement durable, lorsque le ministre de la Transition écologique et solidaire a été victime d'un malaise. Une information annoncée par Barbara Pompili, présidente de la commission du développement durable et de l' aménagement du territoire.

Nicolas Hulot "a eu un petit malaise", a-t-elle indiqué dans un premier temps, précisant que le nouvel homme d'état et ancien animateur de 62 ans se reposait dans son bureau. De retour quelques minutes plus tard devant la commission, elle a ensuite déclaré : "Je crois que le plus simple, c'est que nous repoussions cette audition à une date ultérieure."

Filmé par un assistant parlementaire, Brice Lacourieux, Nicolas Hulot a ainsi demandé une pause de cinq minutes. "Je demande votre indulgence. Je suis arrivé ici avec un peu de fièvre. J'ai besoin de cinq minutes de pause si cela ne vous dérange pas. Ce n'est pas l'accumulation de questions qui me pose problème mais pardon de cette spontanéité", a-t-il indiqué aux personnes présentes, avant de se lever et de regagner son bureau.