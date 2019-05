Nicolas (Koh-Lanta 2019) : "Avec ma femme, on s'est quittés dans les larmes"

Nicolas ne fait pas l'unanimité auprès de ses camarades dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Les autres aventuriers lui ont reproché son manque d'implication dans les tâches du camp ainsi que ses craquages concernant le peu de nourriture et l'éloignement de ses proches, notamment sa femme Déborah et leur fils Mathis (4 ans). Il faut dire que le départ ne s'est pas fait dans de bonnes conditions pour notre Belge...

Auprès de nos confrères du magazine Public, Nicolas confie qu'avec sa femme, ils se sont "quittés dans des conditions difficiles à la gare". "Déborah n'était pas d'accord à 100% pour que je parte, poursuit-il. On s'est pas mal pris la tête avant qu'elle accepte ! Elle trouvait que c'était égoïste de ma part de la laisser avec un enfant en bas âge... Du coup, le départ à la gare, c'était dans les larmes..." Heureusement, Déborah a finalement été "très entourée" en l'absence de Nicolas et "tout s'est bien passé".

D'ailleurs, si la jeune maman a relevé le challenge haut la main, Nicolas a dû faire face à plusieurs coups de mou au cours de son aventure. L'ancien Jaune a, à différents moments, évoqué son désir de quitter l'aventure pour retrouver les siens. Des moments de faiblesse qu'il a réussi à dépasser puisqu'il est encore en lice pour la grande finale !

Entre Déborah et Nicolas, ça ne date pas d'hier. "J'ai vu sa photo sur Facebook ! C'était une amie d'amie, j'ai donc demandé à la rencontrer et voilà... Ça fait dix ans qu'on ne se quitte pas, confie Nicolas. Et j'espère avoir un autre enfant, mais c'est encore en pourparlers !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 31 mai 2019.

Rendez-vous dès 21h sur TF1 ce vendredi 31 mai 2019 afin de suivre le nouvel épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs.