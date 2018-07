Nicolas Sarkozy : Ce cadeau de Carla Bruni qui l'a tant ému...

Stéphane Boudsocq enchaîne en racontant qu'en allant proposer à Nicolas Sarkozy de faire cette émission – en décembre –, il avait été surpris par le nombre de photos ("il y a même des disques d'or") de la chanteuse dans le bureau de l'ancien président. L'intéressé s'en amuse : "D'abord, ce n'est pas une personnalité ordinaire. Elle prend de la place, Carla [pause, grand sourire]. On a eu la chance de se rencontrer il y a bientôt onze ans et je vous demande de le croire, j'aime le travail de l'artiste indépendamment du fait que je sois son mari. J'aime ce qu'elle fait." Il cite Si j'étais elle, écrite pour Julien Clerc, où encore le texte de Déranger les pierres comme exemples de l'immense talent de son épouse. "J'ai la chance d'entendre ses textes en avant-première et pour moi qui vais la voir en concert partout dans le monde le plus souvent possible, je ne m'y habitue pas, je ne m'en lasse pas."

Chose rare, Nicolas Sarkozy parle de lui-même de ses différences d'opinions politiques avec sa femme : "Je ne citerai pas le nom de cette personne mais je me souviens d'un dirigeant de gauche qui avait dit qu'il ne pourrait pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de gauche. Le pauvre, comme je le plains. Il confond donc ses opinions politiques et ses sentiments." Et non sans un sourire en coin qui en dit long, il ajoute : "Moi, j'aime des tas de gens qui n'ont pas mes idées politiques et je peux moins aimer des tas de gens qui ont mes idées politiques."

À la fin de l'émission, Stéphane Boudsocq diffuse la maquette du Garçon triste telle que Carla l'avait envoyée à Isabelle Boulay. Un joli moment qui touche particulièrement Nicolas Sarkozy avec qui l'artiste a eu la petite Giulia, 6 ans et demi.