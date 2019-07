Nicolas Sarkozy : Le projet que son épouse Carla Bruni lui réclame

Le succès est bien au rendez-vous pour Nicolas Sarkozy. Le 27 juin dernier, l'ex-président de la République dévoilait aux Éditions de l'Observatoire son nouveau livre autobiographique, un récit de ses "sentiments" avec "une part de subjectivité assumée", comme il l'a confié cette semaine à Paris Match. En couverture du magazine avec son épouse Carla Bruni, l'ancien chef d'État est entre autres revenu sur le processus d'écriture de son ouvrage, lui qui a enchaîné "467 feuillets manuscrits" qui vont de son entrée politique jusqu'à son élection en 2007, en passant par son divorce avec Cécilia Attias et sa rencontre avec Carla. "À l'arrivée, je me suis beaucoup censuré", a-t-il admis.

Nicolas Sarkozy peut en tout cas se targuer d'avoir immédiatement séduit les lecteurs qui ont été nombreux à se précipiter en librairie pour se procurer un exemplaire de son livre. Selon le classement de l'institut GfK paru vendredi dernier dans le magazine Livres Hebdo, Passions – tiré à 200 000 exemplaires – a pris la tête des meilleures ventes seulement trois jours après sa sortie, s'écoulant directement à plus de 50 000 exemplaires. Selon l'éditrice, un retirage de 50 000 exemplaires a d'ailleurs été lancé la semaine dernière.

Tu ne peux pas nous laisser en plan comme ça !

Un tel succès pourrait-il lui donner l'envie d'écrire davantage ? Une chose est sûre, Carla Bruni, qui est sa première lectrice, a bien l'intention de le convaincre. La chanteuse italienne et maman de la petite Giulia (7 ans) affirme à Paris Match qu'elle est restée sur sa faim. "Tu ne peux pas nous laisser en plan comme ça !", lui a-t-elle glissé en terminant la dernière page. S'il ignore de quoi demain est fait, Nicolas Sarkozy admet également qu'il a conçu son livre "comme une série" qui appellerait donc une suite. "À voir le plaisir qu'il prend à son devoir de dédicaces et de selfies, (...), on peut être à peu près certain qu'il y aura une suite", affirme de son côté Paris Match. Le souhait de Carla Bruni pourrait donc être exaucé...