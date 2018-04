Nicolas Sarkozy main dans la main avec sa fille Giulia, Carla Bruni conquise

L'heure de rentrer à Paris est venue pour la famille Sarkozy. Hyper active sur Instagram depuis qu'elle a rejoint la communauté en 2016, guidée par son beau-fils Louis Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy partage des moments privés comme ce samedi 28 avril 2018.

Alors que la chanteuse et mannequin de 50 ans se trouvait dans l'avion en compagnie de son époux Nicolas Sarkozy et de leur fille de 6 ans Giulia, elle a fait passer le temps en filmant le paysage mais aussi en immortalisant un tendre moment entre père et fille. Assise à côté de son papa, Giulia lui tient la main, un instant d'amour légendé "My heart belongs to daddy" (mon coeur appartient à papa). Ces mots, Carla Bruni-Sarkozy a l'habitude de les employer dans de telles circonstances mais cette fois-ci elle les a agrémentés de deux coeurs, un rose et un bleu. L'échange entre Nicolas Sarkozy et sa fille est d'autant plus adorable que l'ancien président de la République de 63 ans porte la même couleur que Giulia, du rose. Un duo complice et qui plus est assorti.