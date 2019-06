Nicolas Sarkozy, son divorce de Cécilia Attias : "Je n'y avais rien compris"

4 000 pages pour toute une vie. Jeudi 27 juin 2019, Passions, livre de souvenirs que Nicolas Sarkozy a préparé dans le plus grand secret, était publié. L'ancien chef de l'État y révèle quelques anecdotes de ses années passées au pouvoir, mais se confie également sur ses amitiés politiques ou encore sur sa vie privée. "J'ai été sensible à la sincérité et à la simplicité de Brigitte Macron", indique par exemple l'homme de 64 ans, révélant au passage avoir été "touché qu'Emmanuel Macron envoie deux motards de la police pour accompagner la dépouille de [s]a mère", Andrée, suite à son décès en décembre 2017.

Surtout, Nicolas Sarkozy se livre comme jamais sur son divorce avec Cécilia Attias. Mariés pendant neuf ans, de 1996 à 2007, ils ont eu un garçon, Louis (22 ans). Les hauts et les bas de leur couple tumultueux ont été étalés dans la presse, mais on ignorait jusqu'alors que c'est le jour du débat de l'entre-deux tours que Cécilia Attias lui a annoncé vouloir divorcer, comme le remarque Voici. "C'est peu dire qu'à l'époque l'attitude de Cécilia me stupéfia. Je n'avais rien anticipé. Je n'y avais rien compris. Je subissais sans pouvoir contrôler une situation, qui, chaque jour, devenait plus incompréhensible", explique aujourd'hui l'homme politique.

Un épisode difficile qu'il avait cependant fini par accepter. "Alors que je m'étais tant battu pour sauver ma famille, le lendemain du divorce, je me réveillais au Portugal où je me trouvais pour un sommet européen avec un poids immense en moins. J'étais soulagé. C'était fait. Je l'avais craint, j'avais tort", poursuit-il.

Entre la pression médiatique, son couple voué à la séparation et son arrivée toute fraîche au pouvoir, Nicolas Sarkozy a vécu une période stressante. "Rétrospectivement, je comprends combien mon divorce, à peine élu, a pu déstabiliser les Français. Sans parler des dix jours de l'été 2007 passés aux Etats-Unis à essayer, contre l'évidence, de sauver mon couple", observe-t-il.