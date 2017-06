Nicole Kidman : 50 ans et pas une ride, son évolution physique au fil des ans

Nicole Kidman passe un cap important. Ce mardi 20 juin, l'actrice souffle en effet sa 50e bougie. La plus Australienne des stars hollywoodiennes rejoint ainsi Maria Bello, Laura Dern ou encore Sheryl Lee (Twin Peaks) qui ont déjà toutes fêté leurs cinquante printemps au cours des récents mois. Sont également nées en 1967 Pamela Anderson (juillet), Lisa Bonet (novembre) mais aussi Julia Roberts...

Celle qui a réalisé ses premiers pas au cinéma au début des années 1980 a depuis parcouru du beau chemin. Au cours de son impressionnante carrière, Nicole Kidman s'est surtout fait remarquer dans les films Eyes Wide Shut (1999, au côté de son ex-époux Tom Cruise), Moulin Rouge (2001), The Hours (2002 et Oscar de la meilleure actrice), Retour à Cold Mountain (2003) mais aussi plus récemment Lion (2016). Cette année, elle est à l'affiche de pas moins de trois films, dont Les Proies de Sofia Coppola, présenté fin mai au Festival de Cannes.

Outre cette filmographie de choix, Nicole Kidman se démarque également à Hollywood pour sa plastique fascinante. Il semble effectivement que le temps n'ait pas prise sur cette beauté diaphane. Autrefois réputée pour ses cheveux roux et ses boucles naturelles, la femme du chanteur de country Keith Urban défie aujourd'hui le temps en affichant un visage toujours plus lisse. À 50 ans, Nicole Kidman n'a pas une seule ride.

Par le passé, la maman de Faith (5 ans) et Sunday (8 ans) avaient admis avoir eu recours au Botox, niant cependant toute opération de chirurgie esthétique. "J'ai essayé le Botox. Et je n'ai pas aimé le résultat. Je n'utilise donc plus cette substance. D'ailleurs, le fait de ne plus faire d'injections sert beaucoup mieux mon jeu d'actrice. Vous savez, je fais partie d'une génération de femmes qui aiment tester des trucs", avait-elle déclaré en 2011 dans les pages de Marie Claire. "Pas de chirurgie pour moi. J'ai fait du Botox, malheureusement, mais j'ai arrêté et maintenant je peux de nouveau bouger mon visage", avait-elle ajouté en 2013 dans le journal italien La Repubblica. Mais alors, quel est donc son secret ? Le questionnement (et le doute) est permis...