Nicole Kidman à Roland-Garros : Radieuse pour la finale Wawrinka - Nadal

L'édition 2017 de Roland-Garros s'est achevé ce dimanche 11 juin et aura fait vibrer des millions de fans de tennis (et plus largement de sport) dans le monde. Nicole Kidman en a goûté la ferveur en assistant à la dernière rencontre du tournoi. Mieux encore, la superbe actrice a teasé les finalistes en présentant le trophée tant convoité, à un public impatient...

Comme Alexander Skarsgård samedi, à l'occasion de la finale simple dames, Nicole Kidman a participé à la finale masculine. Les deux acteurs partenaires dans la série Big Little Lies ont été commissionnés par Louis Vuitton, constructeur de deux malles "trophées" de protection, pour escorter les prix des vainqueurs sur le court Philippe-Chatrier.

La Belle Australienne de 49 ans s'y est attelée ce dimanche après-midi, épaulée par Tony Estanguet, triple champion olympique et quintuple champion du monde de canoë monoplace slalom. Le Français est également le co-président du comité de candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024.

Tout de Louis Vuitton vêtue, Nicole Kidman a adressé ses salutations aux chanceux spectateurs du match Wawrinka - Nadal. La comédienne primée au 70e Festival de Cannes a ensuite suivi avec attention les échanges des finalistes suisse et espagnol, avec pour voisins Tony Estanguet et la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse.