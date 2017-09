Nicole Kidman critiquée pour ne pas avoir cité ses deux enfants adoptifs

À la décharge de Nicole Kidman, on pourrait dire que la star a remercié ses deux filles qui ont supporté ses absences, ainsi que son épuisement psychologique lié au rôle difficile qu'elle jouait dans Big Little Lies. Ce sont ces dernières qui ont subi la pression qui reposait sur les épaules de la comédienne et elle a tenu à leur dédier le trophée pour les remercier de leur soutien, doublé de celui de son époux.

Reste qu'il y a peu d'éléments montrant la présence de Nicole Kidman dans la vie de Connor et Isabella ces dernières années. Elle n'était pas au mariage de sa fille en 2015 (pas plus que Tom Cruise cela dit). De quoi renforcer l'idée qui plane depuis des années selon laquelle elle n'a pas plus de contact avec ses enfants adoptifs. Dans un entretien avec New Idea, Bella Cruise avait toutefois insisté pour dire qu'entre eux, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. "Bien sûr que je parle toujours avec eux ! Ce sont mes parents. Quiconque dit le contraire dit de la m....", avait-elle affirmé.

L'an dernier, les médias anglo-saxons affirmaient que Nicole Kidman et sa fille Bella souhaitaient se rapprocher. Elles se seraient retrouvées en Grande-Bretagne où vit la jeune femme avec son mari, un consultant en informatique nommé Max Parker. "C'était un moment très émouvant pour elles, surtout pour Nicole. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle fonde en larmes, et Bella s'y est mise peu après, raconte une source de Women's Daily. Nicole a essayé de se rapprocher de Bella depuis le début de l'année. Elle a sympathisé avec Max rapidement et a pu voir que Bella et lui allaient vraiment bien ensemble."