Nicole Kidman et Elle Fanning : Deux anges sensuels qui se ressemblent beaucoup...

Elle Fanning a beau n'avoir que 19 ans, elle est très à l'aise au Festival de Cannes. Et pour cause, l'actrice américaine est déjà venue sur les marches. Après avoir défendu The Neon Demon l'an dernier, elle est de retour pour deux films, How to Talk to Girls at Parties et Les Proies. Des oeuvres qui ont la particularité de faire jouer également une autre star : Nicole Kidman. Les deux femmes étaient réunies en beauté sur le tapis rouge le 21 mai et on ne peut s'empêcher de trouver qu'elles ont beaucoup d'air de ressemblance. On souhaite en tout cas à la jeune Elle la même carrière que celle qu'on a adoré dans Moulin rouge! et plus récemment dans Lion !

Ce dimanche, les deux artistes étaient réunies pour le film, hors compétition, de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. Il nous emmène en 1977 : trois jeunes Anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu'étranges. En pleine émergence punk, ils découvriront l'amour, cette planète inconnue et tenteront de résoudre ce mystère : comment parler aux filles en soirée... Mercredi, elles reviendront pour Les Proies de Sofia Coppola, cette fois en compétition pour la Palme d'or.

Leur look du jour est composé de plusieurs tenues : pour le red carpet, – qui était aussi celui du film The Meyerowtiz Stories – Elle Fanning a misé sur une robe Gucci très printanière mais aussi très sensuelle, d'un vert pastel divin, tandis que Nicole Kidman a fait confiance à Rodarte, ses sequins et ses volants couleur nude. Lors du photocall, la petite soeur de Dakota Fanning a fait sensation avec une tenue retro de la maison Prada, sans Nicole Kidman, mais avec Howard Gertler, Philippa Goslett, Neil Gaiman, Aj Lewis, Alex Sharp, et Sandy Powell, ainsi que le réalisateur.