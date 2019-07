Nicole Kidman et Keith Urban : Amoureux à la Fashion Week, au côté de Zendaya

La Fashion Week de Paris ses dernières heures ! Cet été encore, elle aura suscité la curiosité de nombreuses célébrités, venues découvrir les nouvelles collections Haute Couture. Nicole Kidman et son mari Keith Urban ont été émerveillés par celle de Giorgio Armani, dévoilée mardi 2 juillet 2019.

C'est au Petit Palais, situé Aavenue Winston-Churchill dans le 8e arrondissement, que le couturier italien a présenté la collection Haute Couture automne-hiver 2019-2020 de Giorgio Armani Privé. Comme Chanel le matin même, la maison italienne y avait organisé deux défilés et donné rendez-vous à ses invités à 18 et 19 heures. Nicole Kidman s'est rendue au second, accompagnée de son mari Keith Urban.

Accueilli par la nièce de Giorgio Armani, le couple s'est installé au premier rang du défilé. Nicole avait pour voisin son partenaire dans la série Big Little Lies (diffusée sur HBO), l'acteur Alexander Skarsgard. L'héroïne du film Spider-Man: Far From Home (en salles ce mercredi 3 juillet 2019) Zendaya, Claudia Cardinale, Nikki Reed et son époux Iam Somerhalder, le mannequin Alice Dellal et Nicky Hilton Rothschild étaient également de la partie.

À l'issue du défilé, Giorgio Armani a salué ses spectateurs et s'est dirigé vers Nicole Kidman. L'actrice de 52 ans et future héroïne du film Le Chardonneret (en salles le 11 septembre prochain) s'est ensuite faufilée en coulisses pour le féliciter et immortaliser ses retrouvailles avec le créateur.

Les shows Armani Privé ont été suivis par un dîner, auquel ont participé Nikki Reed et Iam Somerhalder, ainsi que le mannequin Sara Sampaio.

La Fashion Week de Paris, édition Haute Couture automne-hiver 2019-2020, prend fin ce mercredi 3 juillet 2019.