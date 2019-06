Nicole Kidman et Keith Urban : superbes photos pour leurs 13 ans de mariage

Nicole Kidman (52 ans) et Keith Urban (51 ans) se sont mariés le 25 juin 2006. Pour leur anniversaire de mariage, chacun a posté sur son compte Instagram un message d'amour.

Nicole Kidman a publié une photo en noir et blanc sur laquelle Keith l'embrasse. Elle écrit simplement : "... Amour. Joyeux anniversaire bébé." De son côté, Keith a publié un cliché sur lequel il enlace sa femme. "Treize ans de magie, de musique, de romance, d'aventures folles et de découverte de l'amour pur. Joyeux anniversaire Babygirl", commente la figure de la musique country aux États-Unis.

Les parents de Sunday Rose (8 ans) et Faith Margaret (6 ans) avaient célébré l'anniversaire de Nicole quelques jours plus tôt, le 20 juin 2019. L'actrice fêtait ses 52 ans. Nicole a également deux enfants adoptés pendant son mariage avec Tom Cruise, Isabella (26 ans) et Connor (24 ans).

Noces de muguet

En mai 2016, Keith Urban avait évoqué auprès de CBS News leur rencontre lors du G'Day USA Gala en janvier 2005. "La rencontrer et me marier avec elle n'a pas été un changement de vie. Ça a plutôt été un démarrage de vie." En 2010, dans l'émission d'Oprah Winfrey, il avait expliqué comment il avait osé l'aborder : "J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé, j'étais très nerveux, mais j'essayais d'avoir l'air cool. Elle était très belle. (...) Je ne savais pas si je l'ennuyais, ni ce qu'il se passait, alors j'ai dit 'Ravie de vous avoir rencontrée' et je suis parti." Quelques instants plus tard, il a fait demi-tour : "Je suis retourné la voir et je me suis excusé. On a commencé à parler, et il y a eu un déclic." Un déclic qui a mené à cette très belle histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui.

L'actrice est à l'affiche de la saison 2 de Big Little Lies actuellement diffusé sur OCS en France. Sa benjamine, Faith Margaret, fait une brève apparition dans l'épisode 3 de la saison 2.