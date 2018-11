Nicole Kidman et ses enfants scientologues : "Ils ont fait leurs propres choix"

Nicole Kidman qui parle de ses enfants scientologues, c'est une rareté qu'il est difficile d'ignorer. L'épouse de Keith Urban (père de ses filles Sunday, 10 ans, et Faith, 7 ans et demi) a profité d'une interview avec le magazine australien Who pour évoquer ses aînés Isabella (25 ans) et Connor (23 ans), les enfants qu'elle avait adoptés lors de son mariage avec Tom Cruise.

Depuis son divorce avec la star hollywoodienne prononcé en 2001, toutes les rumeurs ont été dites au sujet de la relation qu'entretiendrait la vedette de Big Little Lies avec sa fille et son fils. Scientologues comme leur célèbre papa, Isabella et Connor Cruise n'ont plus jamais été revus en public avec leur mère depuis la séparation, de quoi alimenter de folles spéculations. Si elle avait, jusque-là, à peu près éludé le sujet avec aisance, Nicole Kidman a accepté d'en parler à nouveau.

C'est mon boulot de les aimer

"C'est quelque chose que je garde pour moi. Je dois protéger ces relations. Je sais à 150% que je donnerais ma vie pour mes enfants parce que c'est bien là mon objectif. Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, c'est mon boulot de les aimer", a-t-elle confié.

Disant être "ouverte" et être un "exemple de tolérance", la comédienne australienne a poursuivi : "C'est ce que je crois : peu importe ce que fait votre enfant, l'enfant doit recevoir de l'amour et doit savoir qu'il y a de l'amour. Je pense que c'est très important parce que si cela est enlevé à un enfant (...) c'est mal. C'est donc notre travail de parent de toujours offrir un amour inconditionnel", a-t-elle conclu.

En 2014, l'actrice avait déjà évoqué le choix de ses aînés d'être scientologues auprès du magazine Australian Womens Weekly. "Je suis fière des personnes qu'ils sont devenus. Ils sont généreux, gentils et travailleurs. Ce sont des qualités que je suis heureuse de voir en mes enfants."