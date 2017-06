Nicole Kidman "humiliée et dévastée" : Elle raconte sa terrible expérience...

Récemment croisée au bras de son mari Keith Urban lors des CMT Music Awards 2017, Nicole Kidman est apparue radieuse et épanouie. Jusqu'ici, l'année 2017 de l'actrice rime avec réussite, avec pas moins de trois films et une série au dernier Festival de Cannes, où le jury de Pedro Almodovar lui a décerné un prix spécial du 70e anniversaire. Véritable star des grands écrans, l'Australienne avait également subjugué le public de son jeu dans la série Big Little Lies, un show HBO réalisé par Jean-Marc Vallée qui réunit pas mal de stars telles que Reese Witherspoon, Shailene Woodley ou Laura Dern.

Dans Big Little Lies, Kidman incarne une femme enfermée dans une relation destructrice, victime des coups et de la violence de son mari (joué par Alexander Skarsgård). Avec réalisme, elle a livré une prestation très physique, au point d'en ressentir les effets sur son propre corps. Dans une interview à The Hollywood Reporter, elle revient sans fard sur cette expérience qu'elle n'est pas près d'oublier. Se disant "humiliée et dévastée", elle raconte notamment un moment où elle s'est sentie "particulièrement maltraitée". "Je me souviens avoir été étendue sur le sol dans le dernier épisode, en sous-vêtements, et j'avais été particulièrement maltraitée. Je suis juste restée sur le sol, je ne pouvais pas me lever, je ne voulais pas me lever. Je me souviens que le réalisateur est venu et m'a couverte d'une serviette entre les prises. Je me sentais complètement humiliée et dévastée. Et en colère à l'intérieur", s'est souvenue l'ex de Tom Cruise.

Son mari Keith Urban a même été témoin de cette souffrance. "Il était dévasté de me voir comme ça et puis il disait 'ma femme est une artiste'", rapporte Nicole Kidman qui revenait parfois du tournage avec des ecchymoses énormes. Certaines scènes étaient si dures que la pression a fini par la faire craquer. "Je suis rentrée chez moi et j'ai balancé une pierre dans la porte vitrée, a révélé la star. J'avais apparemment retenu toute la rage de ce que nous avions tourné." Un épisode qui a été confirmé par Reese Witherspoon : "Nous étions dans un hôtel et elle m'a appelé pour me dire : 'J'ai fait un truc fou.' Elle est rentrée du travail après l'une de ces horribles scènes et elle me dit : 'Je n'arrivais pas à rentrer dans ma chambre alors j'ai balancé une pierre à travers la fenêtre. Je ne fais pas ça d'habitude.'"

Fort heureusement pour Nicole Kidman, l'expérience Big Little Lies ne devrait pas se renouveler. "Il n'y a absolument aucune perspective d'avenir pour le moment, a-t-elle lâché à Variety. C'était tiré d'un livre, donc c'est vraiment terminé. C'est vrai qu'on y a pris goût donc on se dit 'Oh, c'est vraiment dommage'. Et on ne sait jamais, on a toujours l'espoir qu'il y ait une suite, mais il n'y a vraiment aucune histoire, aucune possibilité d'avenir pour le moment."