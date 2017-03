Nicole Kidman, Jane Fonda et Ed Sheeran récompensés aux Goldene Kamera Awards

La saison des remises de prix touche à sa fin et celle des Goldene Kamera Awards, qui s'est tenue à Hambourg (Allemagne) le 4 mars, fait partie des dernières. Pour cette 52e édition, plusieurs vedettes internationales ont été récompensées.

Il y avait du beau monde aux Goldene Kamera Awards puisqu'on a pu voir Nicole Kidman, superbe en robe fleurie signée Giambattista Valli, qui est repartie avec le prix d'Actrice internationale de l'année grâce à son rôle dans Lion, actuellement à l'affiche.

On a aussi vu Jane Fonda, laquelle a récemment fait de tristes révélations sur le viol dont elle a été victime enfant, également très élégante dans une robe rouge signée Naeem Khan. La star hollywoodienne a été honorée pour l'ensemble de sa carrière. Sur scène, on a aussi vu Colin Farrell, auréolé du prix du Meilleur acteur international, lui qui a été à l'affiche de Les Animaux Fantastiques, Ed Sheeran, qui vient de sortir un nouveau disque, a lui reçu le prix de la Meilleure musique de l'année et a interprété sur scène son tube Castle on the hill.

Parmi les invités de cette cérémonie, on a aussi vu Géraldine Chaplin et son mari Patricio Castilla, James Blunt (qui sort un nouveau disque cette année) ou encore Tom Schilling.

Thomas Montet