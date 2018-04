Nicole Kidman, Jennifer Lopez et Millie Bobby Brown : icônes du Time Gala

Ce mardi 24 avril 2018, se tenait le gala du magazine américain Time en l'honneur de son classement annuel des 100 personnalités les plus influentes. Parmi elles, Jennifer Lopez a fait une arrivée remarquée dans une robe étincelante signée Zuhair Murad. Escortée par son compagnon, Alex Rodriguez, la chanteuse nommée dans la catégorie "Icônes" s'est produite sur scène au côté du jeune chanteur Shawn Mendes.

Autre star à avoir fait le déplacement, Nicole Kidman est quant à elle nommée dans la catégorie "Artistes". Habillée d'une sobre robe noire Proenza Schouler, la comédienne de Big Little Lies a foulé le tapis rouge en compagnie de son mari, le chanteur Keith Urban. Le duo a pris la pose non loin d'un autre couple d'artistes, les acteurs Emily Blunt et John Krasinski, puisque ce dernier est également nommé parmi les artistes de cette édition 2018.

À seulement 14 ans, Millie Bobby Brown est la plus jeune nommée cette année. L'actrice de la série Stranger Things est apparue radieuse dans une robe fleurie de chez Dolce & Gabbana. Quelques primés étaient les grands absents de ce gala quatre étoiles : la rappeuse Cardi B, Gal Gadot, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, Rihanna, Roger Federer ou encore Emmanuel Macron et Donald Trump, tout deux réunis à Washington pour leur nouvelle rencontre officielle.