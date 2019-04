Nicole Kidman : Keith Urban clame son amour à sa "Baby Girl" et à leurs filles

Chanteur et guitariste né en Nouvelle-Zélande, Keith Urban a 51 ans et plus d'une dizaine d'albums à son actif. Sa notoriété augmente lorsqu'il devient l'un des quatre coachs de la version australienne de The Voice au côté de Seal, Delta Goodrem et Joel Madden dès 2012. La même année, il sera aussi dans le jury d'American Idol pour la saison 12 au côté de Randy Jackson, Mariah Carey et Nicki Minaj.

C'est au début de l'année 2005 qu'il rencontre lors d'une soirée mondaine à Hollywood l'actrice australienne Nicole Kidman, divorcée depuis 2001 de Tom Cruise (père de ses deux premiers enfants, Isabella et Connor, avec qui les relations sont compliquées). Depuis, c'est l'amour fou comme nous le prouvent leurs apparitions régulières sur tapis rouge. Il lui dédiera la chanson Once in a Lifetime.