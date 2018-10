Nicole Kidman, méconnaissable, sombre dans une folie destructrice

Après avoir récemment brillé sur le petit écran ("Big Little Lies") comme sur le grand ("Lion", "How To Talk To Girls At Parties"), Nicole Kidman s'apprête à lever le voile sur ce qui est annoncé comme l'une des belles et hallucinantes performances de sa riche carrière.

Son nom rime avec succès. À 51 ans, l'actrice australienne est sur un petit nuage depuis quelques années, puisque chaque film ou série (Big Little Lies bien sûr!) est synonyme de succès, critique ou public. C'est dans cet état d'esprit que Nicole Kidman s'est lancée dans le projet Destroyer, thriller signé Kary Kusama (à qui on doit Jennifer's Body notamment). Un film pour lequel la star n'a pas hésité à aller très loin dans la métamorphose physique... À lire aussi Quand Yvan Attal sombre dans la folie d'un immense auteur... Coeur de Pirate prise d'une douce folie destructrice pour le clip Golden Baby La première bande-annonce de ce long métrage à été dévoilée. L'histoire : La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce qui a eu des conséquences dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons. Pour ce rôle, Nicole Kidman n'a pas hésité à donner physiquement de sa personne pour apparaître totalement méconnaissable à l'écran, le visage marqué et meurtri. Une performance déjà annoncée comme l'une des meilleures de sa pourtant richissime carrière. Elle donnera la réplique à Tatiana Maslany (Orphan Black), Toby Kebbell (Kong : Skull Island) et Sebastian Stan (Captain America : Le Soldat de l'hiver). Outre Destroyer, qui sortira aux États-Unis le 25 décembre 2018 (pas de date française officielle pour l'heure), Nicole Kidman a un gros agenda. Le 2 novembre prochain, elle sera à l'affiche du très attendu Boy Erased de Joel Edgerton. Elle incarnera aussi la reine Atlanna dans Aquaman et sera au menu de The Goldfinch, un drame relatant l'histoire d'un garçon récupéré par les services sociaux après la mort de sa mère dans un attentat survenu au MoMA de New York. Prévu pour octobre 2019, le film s'est déjà inscrit dans la course aux Oscars 2020.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater