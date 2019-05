Nicole Kidman : Rare photo avec ses filles Faith et Sunday Rose

Très discrète quant à sa vie de famille, Nicole Kidman a malgré tout évoqué son rôle de maman lors d'une interview accordée à Vanity Fair en mai dernier. L'épouse de Keith Urban avait alors raconté imposer des limites à ses cadettes, au point d'en devenir "impopulaire" auprès d'elles : "Elles n'ont pas de téléphone et je ne leur autorise pas Instagram." Pour ce qui est de ses aînés, Connor (24 ans) et Isabella (26 ans), adoptés durant son mariage avec Tom Cruise, la star australienne avait déclaré : "Je sais à 150% que je donnerais ma vie pour mes enfants parce que c'est mon but. Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, c'est mon job de les aimer."