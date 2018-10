Nicole Kidman : Son message trop mignon pour son amoureux, Keith Urban

Nicole Kidman est une femme amoureuse, et elle ne s'en cache pas. La star d'origine australienne file le parfait amour avec le chanteur et musicien country Keith Urban. Et c'est ce dernier qu'elle a célébré le vendredi 26 octobre 2018. Le guitariste né en Nouvelle-Zélande fêtait ce jour-là son 51e anniversaire. Un événement que Nicole, en dépit d'un agenda très serré, n'a pas oublié.

Sur Instagram, elle a publié une tendre photo avec son mari et le père de ses deux filles, Faith Margaret (7 ans) et Sunday Rose (10 ans). On peut voir la star d'Eyes Wide Shut et e Moulin Rouge embrasser fougueusement et tendrement son mari, visiblement touché. Au premier plan, un gâteau d'anniversaire bien entamé, le préféré de Keith Urban à en croire l'auteure de cette attention. "Tu es tellement aimé Keith Lionel. Joyeux anniversaire bébé !", écrit l'actrice que l'on retrouvera prochainement à l'affiche de Destroyer, méconnaissable à souhait.