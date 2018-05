Nicole Kidman, "une folle au lit" : Sa vie sexuelle avec Keith Urban étalée

Qui a dit qu'ils se séparaient ? Alors que ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont laissé entendre que Nicole Kidman et Keith Urban étaient sur la voie de la rupture, le chanteur et guitariste de country australien montre un tout autre visage du couple qu'il forme avec la star hollywoodienne.

Au Daily Telegraph, l'artiste de 50 ans a confirmé que son single Gemini parlait de Nicole Kidman. Les paroles sont sexy, et le torride y tient une place plutôt prépondérante. Ce qui avait de quoi surprendre les fans du beau rockeur. "C'est juste une chanson simple, fun et sexy à propos de ma femme", explique-t-il alors que dans Gemini, il dépeint une femme "folle au lit, surdouée dans la tête" (maniac et brainiac pour la rime), tout en racontant que cette même personne est capable de le réveiller en pleine nuit pour une partie de jambes en l'air. "Si je ressens cela à son propos, où est le problème ?", se défend en interview Keith Urban, pas gêné pour un sou d'évoquer ces détails intimes avec des millions de fans à travers le monde.

Gemini est extrait du nouvel album de Keith Urban, Graffiti U, dans lequel il est également question de ses filles, Sunday et Faith, qu'il a eues avec celle dont il partage la vie depuis 12 ans. Le morceau Female, qui est inspiré du mouvement #MeToo, a été écrit pour elles. "Je suis le père de jeunes filles qui espère qu'elles vont ressentir le pouvoir de cette chanson", explique l'intéressé.