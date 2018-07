Nicole Richie couverte de fiente d'oiseau : "Ça porte chance !"

En vacances en Italie avec sa famille, Nicole Richie a reçu un cadeau bien sympathique de la part d'un oiseau qui volait au-dessus de sa tête. Le 13 juillet 2018, la star de 36 ans a effectivement publié une photo d'elle sur son compte Instagram où elle apparaît avec une belle fiente logée dans ses cheveux. "Eh bien je viens de me faire ch*** dessus, ce qui signifie que les vacances sont FINIES", a-t-elle écrit avec humour.

Dans une vidéo qui accompagne sa publication et qui a été tournée par son époux Joel Madden, la maman d'Harlow (10 ans) et Sparrow (8 ans) est vue quelques secondes après avoir reçu ce don du ciel. "C'était très lourd, au fait ! Oh, c'est aussi tombé à l'intérieur de mon sac... Vraiment, c'est comme si quelqu'un m'avait jeté une balle sur la tête", a-t-elle expliqué à son mari. Le chanteur de Good Charlotte a voulu consoler sa femme en lui assurant que cette mésaventure allait lui "porter chance". Après quoi, Nicole Richie a vu le résultat en se regardant dans le miroir de la salle de bain de leur hôtel. Une réaction à découvrir ci-dessus.