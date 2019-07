Nicole Richie : Radieuse pour visiter l'exposition de Giambattista Valli

Cette semaine encore, Paris tremble pour sa Fashion Week ! Celle consacrée à la Haute Couture a commencé dimanche 30 juin 2019 et s'achèvera ce mercredi 3 juillet. Lundi, Nicole Richie en a retrouvé la ferveur en découvrant l'exposition de Giambattista Valli...

Plutôt que de présenter sa nouvelle collection au cours d'un défilé, Giambattista Valli a installé une exposition à l'hôtel Shangri-La, Avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement de Paris. Le couturier italien a également convié une poignée de chanceuses célébrités à en découvrir le contenu, lundi 1er juillet 2019. Nicole Richie a répondu favorablement à l'invitation. Naturellement habillée en Giambattista Valli, l'ex-star de télé-réalité s'est laissée porter par les oeuvres d'art de Giambattista Valli, exposés sur des mannequins.

Ainsi, Nicole Richie a prolongé son marathon mode estival, entamé début juin au défilé Saint Laurent à Malibu, et poursuivi à celui de Miu Miu, le samedi 29 juin. Au Shangri-La, la star de 37 ans a été rejoint par l'actrice Nikki Reed, Nicky Hilton Rothschild, les soeurs Chiara et Valentina Ferragni, et enfin par la redoutable Anna Wintour.

La Fashion Week parisienne, édition Haute Couture, a commencé dimanche 30 juin 2019, une semaine après la fin de la Fashion Week masculine.