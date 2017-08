Nicole Scherzinger, ado boulimique : Les Pussycat Dolls ont aggravé sa maladie

Nicole Scherzinger, 39 ans, est considérée comme l'une des célébrités les plus hot de la planète ! La chanteuse était pourtant une adolescente en proie aux doutes et aux complexes, souffrant de boulimie. Une maladie "amplifiée" par le succès des Pussycat Dolls...

C'est à l'édition britannique de Cosmopolitan que Nicole Scherzinger se confie. La bombe hawaïenne pose en couverture du numéro d'octobre du magazine, elle évoque en interview son adolescence gâchée par ses troubles alimentaires et son obsession de la minceur :

Aujourd'hui, j'accepte plus mon corps. J'ai toujours été critique envers moi-même, et j'ai commencé à courir quand j'avais 14 ans. Je sortais en pleine nuit pour courir, parce que je pensais devoir être plus mince et que mes cuisses devraient être d'une certaine manière.

"Ça s'est amplifié quand j'ai intégré les Pussycat Dolls, parce qu'il y était très important d'exhiber son corps", ajoute Nicole Scherzinger. La juré de The X Factor formait avec Melody Thornton, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Kimberly Wyatt l'un des girlsbands les plus vendeurs de l'histoire.

J'ai beaucoup de fans et n'ai jamais voulu l'avouer parce que j'avais honte. Mais une fois que j'en ai parlé, j'ai réalisé le nombre de personnes que ça a aidées.

"Ça m'a volé tout mon bonheur, ma confiance et mes souvenirs", conclut Nicole Scherzinger. Le bonheur et la confiance retrouvés, la jolie brune régale ses admirateurs de photos et de vidéos d'elle, s'amusant en vacances ou en pleine séance de sport.