Nicole Scherzinger, bombesque : Piscine, poitrine gonflée et booty en arrière

Plus le temps passe, plus Nicole Scherzinger semble gâtée par la nature. C'est un fait, sa beauté est inégalable et son corps de rêve ne cesse de faire rêver. Sur Instagram, l'ex-leader des Pussycat Dolls l'a prouvé une fois de plus en s'affichant dans un petit bikini au bord de l'eau...

Hier après-midi, l'ex-petite amie du pilote automobile Lewis Hamilton a souhaité prouver à ses fans qu'elle n'avait rien perdu de sa folie. Deux-pièces rikiki et petit déhanché, c'est sur le rythme du célèbre tube Despacito de Luis Fuis et Daddy Yankee que Justin Bieber a souhaité reprendre à sa sauce que la sublime brunette est apparue aux côtés de son meilleur ami Zack Wickham.

Après s'être jetée majestueusement dans l'eau turquoise de sa piscine en faisant le grand écart, et avoir aisément twerké sans retenue dans son salon, celle qui est apparue sur le tapis rouge des British Fashion Awards aux bras de Grigor Dimitrov se trémousse sec sous l'éclatant soleil de Los Angeles. Histoire d'être encore plus sexy que d'habitude, la jeune femme de 38 ans a décidé de partager des clichés la mettant en scène allongée, lascive, non loin de l'eau, toujours sur le réseau social.