Nicole Scherzinger et Grigor Dimitrov : Leur amour longue distance "pas facile"

Interviewé par MR PORTER Journal, Grigor Dimitrov évoque sa vie amoureuse et sa relation avec Nicole Scherzinger. Le Bulgare de 27 ans a conscience qu'il ne facilite pas la tâche de sa compagne. "Ce n'est pas facile. Les emplois du temps sont très lourds. Mais elle fait un meilleur travail que moi pour pouvoir venir aux endroits où je suis", confie-t-il. Malgré ce rythme de vie "dément", le sportif et la chanteuse l'ont choisi et s'en accommodent du mieux possible.

Ces déclarations sur sa vie privée sont rares. L'ex de Maria Sharapova préserve son jardin secret, s'autorisant seulement de temps en temps quelques entorses. Comme en novembre 2017, lorsqu'il avait remporté le prestigieux Masters de Londres. Le Bulgare, qui s'était défait du Belge David Goffin, avait adressé quelques mots à Nicole Scherzinger. "Je voudrais remercier une personne ici, ma petite amie Nicole. Elle est en train de se cacher quelque part", avait-il déclaré avec humour.