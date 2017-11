Nicole Scherzinger : Mots tendres de Grigor Dimitrov après un incroyable succès

Grigor Dimitrov a clôturé sa saison 2017 en beauté en remportant le prestigieux Masters de Londres le 19 novembre, une victoire face au Belge David Goffin en trois sets (7-5, 4-6, 6-3) et 2h30 de jeu qui lui permet d'accéder directement à la troisième place du classement ATP. Le Bulgare de 26 ans, qui se positionne ainsi derrière l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, est le premier joueur à remporter le Masters pour sa première participation depuis Alex Corretja en 1998, une jolie performance réalisée sous les yeux de nombreuses personnalités : David Beckham, Rami Malek, la star de Mr Robot qui incarnera Freddie Mercury au cinéma, et l'ancien champion de tennis Boris Becker.

Sur un nuage après sa victoire à l'O2 Arena, Grigor Dimitrov a prononcé le traditionnel discours qui suit la remise du trophée. Et surprise, l'ex de Maria Sharapova a évoqué celle avec qui il est en couple depuis deux ans et avec qui il se montre que très rarement : Nicole Scherzinger. "Je voudrais remercier une personne ici, ma petite amie Nicole, a commenté le sportif. Elle est en train de se cacher quelque part", a-t-il ajouté sur le ton de l'humour puisque l'ex-Pussycat Dolls n'a pas pu assister à la rencontre. La chanteuse américaine de 39 ans était retenue pour cause de tournage d'X-Factor.

Aux dernières nouvelles, il y avait de l'eau dans le gaz entre Nicole Scherzinger et Grigor Dimitrov, alors que le charmant tennisman avait retrouvé Maria Sharapova lors d'un événement caritatif à Madrid. Le joueur de tennis n'avait pas été photographié avec sa girlfriend depuis trois mois. Malgré son extrême discrétion et les rumeurs, le couple est donc toujours d'actualité.