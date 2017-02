Nicole Scherzinger, Naomi Campbell, Little Mix... Défilé de bombes aux BRIT Awards

La traditionnelle cérémonie des BRIT Awards aura son lot de bombes sur le tapis rouge de l'O2 Arena, le 22 février. Un joli défilé dominé par Nicole Scherzinger. L'emblématique ex-leader des Pussycat Dolls a tenté d'allier audace et sex appeal, dans un look eighties signé Nicolas Jebran, entre une robe-veste courte et gentiment décolletée et des cuissardes assorties. La chanteuse, dont il se murmure qu'elle pourrait remplacer Fergie dans les Black Eyed Peas, a même fait coup double lors d'une after party à l'issue de la cérémonie, affichant ses courbes divines dans une robe gris métallisé transparente.

Preuve que ce sont les plus expérimentées qui ont mené la danse, Naomi Campbell a également fait crépiter les flashs. Le célèbre top avait opté pour un body scintillant, exposant ses jambes magnifiques sur le tapis rouge londonien. Les Little Mix, petites bombes en puissance, n'avaient qu'à bien se tenir même s'il est indéniable que les quatre jeunes femmes – Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall – n'ont pas fait que marquer le palmarès (elles ont remporté le Brit du meilleur single).

Sous les yeux des belles Ellie Goulding, Rita Ora ou encore Katy Perry (superbe en Versace), Natalia Vodianova aura quant à elle remporté l'award de la tenue de la plus farfelue et étonnante. Le top russe portait une robe Givenchy bourrée de détails, à tel point qu'il était inévitable pour la belle de ne pas se faire remarquer.

Parmi les autres look plus ou moins sexy du soir, on a aimé la sobriété de Dua Lipa, la fière allure de la toujours magnifique Abbey Clancy, la fraîcheur de Pixie Lott, le glamour d'Amber Le Bon ou encore la transparence de Charlotte Crosby (bien que les motifs de la robe aient flirté avec le mauvais goût)