Nikki Cox (Las Vegas) : L'actrice et son mari Jay Mohr ont finalement divorcé

Les deux comédiens sont finalement allés jusqu'au bout de leur divorce. Après plusieurs mois d'hésitations, Nikki Cox et Jay Mohr sont officiellement séparés. Selon des documents juridiques obtenus par le site américain E!, le divorce a été finalisé le 14 août 2018, mais les détails de leur accord, notamment au sujet de la garde de leur fils de 7 ans, restent inconnus.

Lors de sa première demande de divorce faite à l'été 2016, le comédien aperçu dans la série Ghost Whisperer avait reproché à sa femme son addiction à la drogue et demandé la garde exclusive de leur fils Meredith (oui, il s'agit bien d'un garçon !). Quelques jours plus tard, l'acteur de 47 ans avait changé d'avis en se rétractant, bien décidé à sauver leurs dix ans de mariage. Seulement, cinq mois plus tard, Jay Mohr a fait une seconde demande de divorce invoquant le traditionnel motif des "différents irréconciliables" et proposant cette fois-ci la garde partagée de leur enfant.

Le couple d'acteurs s'est formé sur le tournage de la série Las Vegas en 2006. Il s'agit du second divorce pour lui, auparavant marié à Nicole Chamberlain, et du premier pour Nikki Cox.