Nikki Reed enceinte : Sa décision radicale pour la naissance du bébé

D'ici quelques semaines, Nikki Reed aura accouché et sera devenue maman pour la première fois. Son bébé, fruit de son amour pour Ian Somerhalder, est l'objet de toutes ses attentions, comme l'actrice et scénariste de Thirteen le raconte à Fit Pregnancy – dont elle fait la couverture, ventre rond bien en évidence. Au magazine, elle confie avoir pris une décision radicale pour les jours qui suivront la naissance de l'enfant. "Nous allons prendre un mois de congé, juste pour nous et le bébé, confie la star de 29 ans. Un mois de silence, sans visiteurs et sans téléphone."

Elle s'explique : "Nous allons éteindre nos téléphones, comme ça, nous ne nous sentirons pas obligés de communiquer sans cesse. Sinon, on recevra des messages toutes les cinq minutes. 'Comment ça va? Je peux avoir une photo ?' On ne peut pas revivre ces 30 premiers jours et on veut vraiment être présents."

À en croire Nikki Reed, que l'on a également vue dans la saga Twilight, l'expérience de la grossesse l'a complètement chamboulée et révélée. "Ian blague sur le fait qu'il aimerait que je sois enceinte pour la vie, affirme la future maman. Je suis quelqu'un de déterminé avec beaucoup d'énergie, je peux gérer plusieurs sociétés, lire quatre livres en même temps et faire une conférence téléphonique tout en préparent à dîner. Mais enceinte, je suis une meilleure version de moi-même. Je suis vraiment détendue et tranquille, ce qui je trouve est une merveilleuse qualité."

Je ne me suis jamais sentie aussi bien

La chérie de la star de Vampire Diaires dit avoir pris conscience de certaines choses depuis le début de sa grossesse. C'est notamment après avoir vu le documentaire The True Cost sur les horreurs de l'industrie textile, qu'elle a décidé de créer sa propre marque de vêtements éthiques et responsables. "La grossesse est le moment de votre vie où vous trouvez vraiment votre chemin. Je monte et lance actuellement une société qui est un rêve en train de se concrétiser. Honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi bien, avoue la jeune femme, plus affirmée que jamais. C'est la première fois dans ma vie que je refuse tout ce qui n'est pas exactement ce que je veux faire."

La future mère a également appris à reconsidérer son corps. "Je veux écrire des lettres d'amour à mon corps, c'est trop cool", s'amuse la comédienne qui se refuse en revanche à dévoiler le sexe du bébé – qu'elle ne connaît pas d'ailleurs. "C'est la plus grande et seule vraie surprise de votre vie", conclut-elle.