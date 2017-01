Nikola Karabatic : Adorable papa poule avec Alek, avant une nouvelle victoire

Lors d'une récente interview accordée au Parisien - publiée la veille du coup d'envoi du Mondial de hand -, Nikola Karabatic se confiait sur sa vie de papa et comment Alek le booste dans sa carrière. "La naissance d'Alek a été le plus beau jour de ma vie. Il est devenu la star de la famille ! Être papa a bouleversé ma vie de sportif mais surtout d'homme. J'essaie d'être le plus présent possible, de jouer avec lui et d'aider au mieux Géraldine. Il me donne une telle énergie, un tel bonheur", s'était-il épanché.

Et de l'énergie, Nikola Karabatic en a à revendre dans la compétition. Tandis que son petit frère Luka s'est gravement blessé à la cheville lors du match opposant les Experts au Japon à Nantes le 13 janvier dernier, le demi-centre impressionne. Portée par un public déchaîné, l'équipe de France de hand s'est qualifiée (mardi 24 janvier) pour les demi-finales en battant la Suède à l'arrachée, à Lille.

Que Nikola Karabatic refasse le plein de câlins avec Alek et Géraldine avant d'affronter la Slovénie demain, jeudi 26 janvier, à Paris.

Olivia Maunoury