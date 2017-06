Nikola Karabatic apaisé par son fils Alek qui lui permet de "relativiser"

Nikola Karabatic a trouvé en son fils son remède antistress. Papa depuis plus d'un an d'une adorable petit bouille blonde, le célèbre handballeur français de 33 ans tente de passer le plus de temps possible avec Alek malgré un emploi du temps très chargé.

Installée depuis deux ans à Paris, dans le très chic 16e arrondissement, Nikola Karabatic a pris l'habitude se rendre dans un lieu dédié aux enfants en famille, le Jardin d'acclimatation, qu'il n'aurait certainement jamais découvert sans lui, "un endroit magique" comme il le décrit ce 8 juin au Parisien. "Je me régale de voir mon fils découvrir les animaux. Rien que le fait d'être avec lui me permet de couper et de relativiser tout se qui se passe autour. Lui, que j'aie gagné ou perdu, il s'en moque", confie la star du PSG qui sera sacrée champion de France pour la deuxième année consécutive.

Habitué jusque-là à vivre dans le Sud de la France, ou en Espagne, à Barcelone, Nikola Karabatic appréhendait la vie parisienne. L'imposant handballeur s'y est finalement très bien fait et se fait régulièrement plaisir avec sa compagne, Géraldine Pillet, découvrant de nouvelles tables réputées. "On est tous les deux de fines bouches", avoue l'aîné des frères Karabatic. "Et j'ai la chance de pouvoir manger tout, sans me priver", s'enthousiasme-t-il, prévoyant de découvrir La Tour d'argent dans un futur proche avec la maman de son petit Alek. L'anniversaire de Géraldine aurait été la parfaite occasion ? Si l'on ne sait pas si Nikola avait réservé une table dans le prestigieux établissement, il lui a bien adressé une tendre déclaration sur les réseaux sociaux. "Bon anniversaire à la femme la plus incroyable du monde. Je t'aime tellement", a-t-il publié, tendres mots accompagnés d'une photo prise le 16 mai dernier à l'occasion du dîner annuel de la Fondation PSG. Le couple s'y était rendu avec Luka Karabatic et sa compagne Jeny Priez enceinte de leur premier enfant.