Nikola Karabatic sublimé pour le calendrier des sportifs 2019

On lui doit le célèbre calendrier des Dieux du stade. Le photographe Fred Goudon publie deux nouvelles oeuvres en ce début du mois de septembre. Le calendrier des sportifs 2019 et celui des pompiers, tous les deux disponibles et publiés aux éditions First. Dans les vestiaires, à l'entraînement, sur les terrains, en équipe ou en solo, les grands sportifs sont mis en scène sur douze magnifiques photographies, ainsi que sur des photos bonus. Parmi eux figurent Nikola Karabatic qui fait la couverture.

Ce n'est pas la première fois que le handballeur de 34 ans, récemment devenu papa d'une petite fille prénommée Nora, se dénude pour la bonne cause. Il avait déjà participé au calendrier des Dieux du stade avec son petit frère Luka.

Photographe depuis plus de vingt ans, Fred Goudon est l'auteur d'une vingtaine de livres et de calendriers, dont le calendrier des Dieux du stade. Il a été le premier à imaginer un calendrier mettant à l'honneur des pompiers et

à les photographier, sublimant le corps masculin avec talent.

Les droits des photos réalisées par Fred Goudon seront reversés à l'association Keep a Breast. Créée en 2008, Keep A Breast Foundation Europe (KABE) est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général dont la mission est de sensibiliser les jeunes à l'importance d'adopter un mode de vie sain et responsable pour leur bien-être à long terme. Keep a Breast Foundation est aujourd'hui reconnue comme une association leader pour la prévention du cancer auprès du grand public.