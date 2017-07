Nikola Lozina, célibataire ? Son ex, Fidji Ruiz le nargue avec un autre !

Est-elle de nouveau en couple avec son ex-petit ami ? En tout cas, les circonstances de leur rupture étaient pourtant très claires avant son départ pour le tournage des Marseillais vs Le reste du monde... Toujours à nos confrères de PureBreak, elle s'expliquait : "Je suis sortie m'éclater avec mon meilleur ami sur Paris et lui a vu que j'étais au RAIDD avec des hommes en slip en train de danser. Même si c'est un endroit gay, il a littéralement pété les plombs. Il m'a ensuite fait croire toute la nuit qu'il partait dans un club échangiste en me disant 'Ne regarde surtout pas mes snaps, je vais tous filmer.'

"Il m'a poussée à bout jusqu'au petit matin. J'ai vrillé et je lui ai balancé que s'il y allait, ce serait terminé entre nous. Il m'a encore fait croire qu'il y allait et j'ai rompu comme ça. Le lendemain, il m'a avoué que c'était un mensonge. Mais c'était trop tard. Il était trop jaloux et possessif. Du coup, c'est bien terminé", avait-elle affirmé à l'époque.