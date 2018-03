Nikola Lozina délesté de 6 kilos : Son impressionnante perte de poids dévoilée

Après Les Marseillais Australia (W9), Nikola Lozina s'est envolé pour la Thaïlande. L'ancien petit ami de Jessica Thivenin participe en effet à la troisième édition de Moundir et les apprentis aventuriers. Mais le beau brun a été éliminé de la compétition comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux.

Nikola a en effet de nouveau publié sur ses comptes Instagram et Snapchat. La première chose qu'il a faite ? Dévoiler son impressionnante perte de poids. Le jeune Belge a en effet perdu pas moins de 6 kilos comme il l'a indiqué en légende d'un cliché sur lequel il pose en caleçon. Et on peut clairement voir qu'il a fondu comme neige au soleil.

Pour rappel, les participants de Moundir et les apprentis aventuriers ont pour but de relever des épreuves physiques et mentales. Et, quand ils ne le font pas, tous doivent se débrouiller pour survivre sur l'île où se déroule le tournage. Autant vous dire donc que les participants ne mangent pas en grandes quantités, ce qui donne lieu à d'impressionnantes pertes de poids.

On se souvient que l'an dernier, Kevin Guedj ou encore Ricardo Pinto avaient dévoilé leur métamorphose.