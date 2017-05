Nikola Lozina en couple avec Montaine ? Le duo répond...

Nombreux ont été les messages des internautes face à ce rapprochement. Ni une, ni deux, les deux protagonistes ont décidé de réagir face à cette polémique sur les réseaux sociaux : "Montaine, je suis amoureux de toi depuis le premier jour. Je n'aime pas l'acharnement. J'ai essayé de lui redonner le moral comme je pouvais. Même si t'as pas inventé l'eau chaude Montaine, t'es une gentille fille", a écrit l'ex-candidat des Princes de l'amour.

Un aveu face auquel celle à qui l'on prête une relation avec le joueur de football Maxime Lopez n'a pas manqué de commenter : "Ah Niko fallait pas le dire. Moi aussi je t'aime. Quand on console une personne, c'est qu'il y a forcément une attirance ? En tout cas, merci à ma grande frite car même si je n'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai quand même un coeur et ça m'a fait plaisir que tu sois là pour me redonner le moral." Quel dommage, les deux participants des Marseillais seraient donc seulement amis.