Nikola Lozina et Laura Lempika : Ils confirment leur couple avec une photo sexy

Dès le lundi 3 septembre 2018, les téléspectateurs de W9 retrouveront Nikola Lozina et Laura Lempika dans la troisième saison des Marseillais VS Le reste du monde. Les deux stars de la télé-réalité se lancent dans une nouvelle aventure et dans... une nouvelle idylle. En effet, ils ont officialisé leur couple le 21 août 2018.

Alors que les rumeurs se multipliaient depuis le début du tournage des Marseillais VS Le reste du monde 3, Nikola Lozina a enfin décidé de clarifier la situation. Le jeune homme de 24 ans s'est emparé de son compte Instagram pour dévoiler une photo sexy de sa belle Laura. Posant de dos, l'ex-compagne d'Alain (Secret Story 11) s'affichait avec un mini short en jean et un maillot de football où était inscrit Lozina. "Mrs Lozina", écrivait Nikola en légende de cette image qu'il accompagnait d'un petit coeur.

Sur le réseau social, la nouvelle histoire d'amour entre Nikola Lozina et Laura Lempika fait l'unanimité. Paga, Coralie Porrovecchio ou encore Manon Marsault ont commenté la photo avec des petits coeurs. "Elle est belle la nouvelle Mrs Lozina. J'espère que ça va durer longtemps, je vous kiffe", pouvait-on lire dans les messages des internautes.