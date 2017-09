Nikola Lozina face à Jessica Thivenin : "Il y a eu des clashs et des larmes..."

Depuis que Jessica Thivenin a quitté Nikola Lozina pour un certain Thibault Kuro avec qui elle coule des jours heureux, rien ne va plus dans la famille des Marseillais.

En effet, le jeune homme en a beaucoup voulu à la jolie blonde... Sur les réseaux sociaux, il insultait même Jessica Thivenin en assurant que cette idylle ne se s'était pas faite du jour au lendemain. Au cours d'une interview qu'il a accordée à nos confrères de PureBreak, le Belge s'est expliqué sur cette affaire : "J'ai appris leur histoire sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mais je voyais bien qu'ils étaient déjà ensemble avant. Dès que ça s'est fini entre nous, ils se voyaient en tant que 'potes', mais on ne voit pas un pote quatre fois par semaine."

D'ailleurs, Nikola Lozina assure au site internet qu'il a très mal vécu cette période : "On ne va pas me la faire, je savais très bien qu'ils allaient se mettre ensemble. Ça a été difficile à accepter au début. Il y a eu des clashs et des larmes qui ont coulé pendant le tournage, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre."

L'ex-petit ami de Jessica Thivenin est catégorique sur sa relation avec Thibault Kuro : "Je n'étais pas vraiment content de voir le mec qui m'a pris ma meuf, je ne vais pas mentir. On a eu des explications, ça a été très froid et électrique entre nous."

"Finalement, c'est quelqu'un à qui je ne peux pas en vouloir. Il a un bon fond, je le respecte. Je souhaite du bonheur à Jessica et Thibault, Jessica le mérite", a-t-il conclu.