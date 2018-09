Nikola Lozina harcelé par une candidate d'"Un dîner presque parfait"

On le sait, Nikola Lozina est un séducteur. L'incontournable candidat de télé-réalité belge ne passe pas une aventure sans tenter d'y trouver l'amour, avec plus ou moins de succès. Alors, quand il on lui a proposé d'user de ses charmes pour le programme d'Un dîner presque parfait (W9), il n'a pas hésité une seule seconde. "Participer à ce genre d'émissions est mon hobby. Faire rire les gens, foutre le bordel et faire le show est ce que je réussis le mieux", indique-t-il dans une interview pour le 20 minutes suisse.

Accompagné toute une semaine de cinq concurrentes féminines, il déclarait ne pas vouloir faire de cadeaux : "Je vais juger les plats, l'ambiance et la décoration de la soirée de chacune des candidates et mes notes compteront double. (...) Elles vont avoir du fil à retordre, parce que je suis très difficile."

Mais il ne s'attendait sans doute pas à se retrouver à la place de la proie. En effet, dans cette même interview, Nikola Lozina révèle avoir été fortement dragué par l'une des candidates. Mais loin d'être emballé par sa soupirante, le meilleur ami de Julien Tanti n'a pas donné suite : "L'une d'elles m'a fait du gros rentre-dedans pendant toute la semaine. Elle a réussi à obtenir mon numéro, mais je n'ai jamais donné suite à ses avances."

Si on peut le retrouver chaque jour dans Un dîner presque parfait, le beau brun enchaîne ensuite dans Les Marseillais VS Le reste du monde sur la même chaîne, en diffusion depuis lundi 3 septembre dernier. C'est lors de ce tournage qu'il a craqué pour Laura Lempika (Secret Story). Depuis quelques jours, les tourtereaux s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux.