Nikola Lozina : Insultes, voiture vandalisée... Jessica Thivenin le défend !

Nikola Lozina a été attaqué de toutes parts à la suite de sa rupture avec Jessica Thivenin.

Pour rappel, le beau brun aurait trompé la candidate des Marseillais South America (W9) lors d'une virée à Monaco avec des amis. Si la jeune femme n'a pas souhaité se venger, ses fans n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à lui. En plus d'avoir été la cible de nombreuses insultes, Nikola a vu l'une de ses vitres de voiture brisée. Une situation qui a fortement agacé Jessica.

Aussi, la jolie blonde s'est-elle saisie de son compte Snapchat il y a quelques jours afin de prendre la défense de son ancien petit ami. "Ça fait une semaine que je me suis séparée de Nikola (...). Je trouve ça vraiment pas cool quand je vois les gens mettre Nikola plus bas que terre et le descendre. À un moment donné, on a compris, ça fait une semaine maintenant, il faut lâcher l'affaire. Même si je ne suis plus avec lui à l'heure actuelle, je n'ai pas envie qu'on fasse du mal aux personnes que j'ai aimées dans ma vie et qui ont fait partie de ma vie", a-t-elle confié dans un premier temps.

Et d'ajouter : "Vous êtes gentils de me soutenir mais à un moment donné, il faut arrêter d'insulter Niko (...). C'est nul ce que font certains. Quand je vois qu'on s'attaque au matériel, je trouve ça inadmissible." Que ses fans calment leurs ardeurs !