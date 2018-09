Nikola Lozina (Les Marseillais) amoureux de Laura Lempika : "Elle m'a obnubilé"

Alors que Les Marseillais VS Le Reste du monde est actuellement en diffusion sur W9 du lundi au vendredi, les téléspectateurs ont pu découvrir l'histoire d'amour naissante entre les candidats Nikola Lozina et Laura Lempika. Alors qu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage d'une précédente aventure (Moundir et les apprentis aventuriers 3), ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils tomberont sous le charme l'un et de l'autre.

Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, Nikola et Laura se sont confiés sur les raisons qui les a poussés dans les bras l'un de l'autre sous le soleil de Marbella. S'ils pensaient tous les deux que cela resterait "une amourette de vacances", ils se sont vite rendu compte que des sentiments plus forts étaient déjà là : "Laura commençait à prendre une place beaucoup plus inattendue que je ne l'espérais et je me suis attaché à elle. C'était impossible de m'en décoller", déclare Nikola sous les yeux attendris de sa chérie.

Quant à ce qui les a fait craquer, ils ont chacun une idée bien précise : "Je l'ai découvert beaucoup plus femme avec de la classe, du charisme, beaucoup de prestance. C'est hyper important chez une femme. Elle m'obnubilait..."

De son côté, Laura a été séduite par la sensibilité du grand Belge mais aussi par son côté protecteur comme elle l'explique : "Sous ses airs foufous, c'est quelqu'un de très sensible, très gentleman et il me fait beaucoup rire. Et j'aime bien la façon dont il prend soin de moi."

Inséparables depuis le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde, Nikola et Laura se sont déjà présenté leurs familles respectives. On apprend alors que Nikola est devenu très "pote" avec la maman de l'ancienne locataire de la Maison des Secrets au point d'user de l'application Facetime pour discuter avec elle. De quoi rendre Laura très heureuse.

C'est le 21 août 2018 que Nikola Lozina officialisait leur relation sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 24 ans s'était emparé de son compte Instagram pour dévoiler une photo sexy de sa belle Laura. Posant de dos, l'ex-compagne d'Alain (Secret Story 11) s'affichait en minishort en jean et maillot de football où était inscrit : "Mrs Lozina."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com