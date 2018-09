Nikola Lozina (Les Marseillais VS Le Reste du monde) : En pleurs sur le tournage

Nikola Lozina et Laura Lempika font actuellement les beaux jours de W9 en étant à l'affiche de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde. En couple depuis le tournage à Marbella, les deux candidats ont accepté de se confier en exclusivité pour Purepeople.com sur leur amour naissant. Mais ce n'est pas tout, ils font des révélations étonnantes sur les coulisses du programme, dont une anecdote en particulier.

Lors de la finale de la Coupe du monde le 15 juillet 2018 qui opposait la France à la Croatie, tous les participants de la compétition de télé-réalité venaient de terminer leur aventure. Fan de ballon rond et d'origine croate, Nikola Lozina portait fièrement les couleurs de son pays. Il raconte : "Le dernier jour, c'était la finale, le tournage était déjà fini et je me suis retrouvé le seul Croate face à tous les Français."

Certain que son équipe deviendrait championne du monde, Nikola a rapidement déchanté lorsque la France a finalement levé la fameuse coupe. Il est même parti s'isoler un moment : "J'ai fait le malin mais dès qu'on a commencé à ramasser, je suis parti dans le jardin et j'ai pleuré...", se souvient-il.

Déçu, attristé, le jeune homme de 24 ans était inconsolable d'après sa chérie Laura : "Et puis après, il est allé se coucher et il a fait la gueule toute la soirée...", raconte la jolie brune, visiblement peu touchée par son histoire.

Voilà une soirée que le grand Belge n'est malheureusement pas près d'oublier...

