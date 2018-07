Nikola Lozina nostalgique : Il dévoile des photos de lui enfant

Ce mercredi 25 juillet 2018, Nikola Lozina a fait une apparition remarquée sur le réseau social Snapchat. En effet, le candidat de télé-réalité y a dévoilé quelques photos de son enfance. Connu pour son sens de l'humour particulier, et parfois un peu déplacé, Nikola tient visiblement ça de son enfance puisqu'il apparaît sur un premier cliché très jeune et vêtu d'un maillot de bain... pour femme. Et oui, déjà à cet âge, l'ex de Jessica Thivenin savait mettre l'ambiance !

S'ensuivent deux autres photos, plus sages cette fois. Sur l'une il est encore un bébé rieur dévoilant deux petites dents de lait, et sur l'autre, il est déjà plus grand, sans doute au collège, prêt à briser le coeur des filles... Nul doute que ce retour dans le passé a dû faire plaisir à ses abonnés.

Côté professionnel, Nikola Lozina poursuit sa carrière sur le petit écran en participant aux émissions les plus populaires de W9. Après avoir joué les aventuriers dans la troisième saison de Moundir, au côté de Mélanie qui avait brutalement quitté le programme, le jeune Belge s'est rendu sur le tournage des Marseillais vs Le reste du monde à Marbella. Sur place, il a pu retrouver les candidats les plus emblématiques tels que Julien Tanti, Kevin Guedj et tous les autres.