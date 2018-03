Nikola Lozina relooké : Son improbable coupe de cheveux moquée

Une fausse bonne idée ? C'est sans doute ce que pense Nikola Lozina depuis qu'il a posté sur son compte Instagram une photo de sa nouvelle coupe... pour le moins colorée.

Le candidat des Marseillais de W9 arbore en effet sur son crâne le drapeau de la Croatie, légèrement modifié. S'il s'agit sans aucun doute d'un hommage à ses racines, son papa est croate, le résultat n'a pas manqué de faire rire les internautes. Ils sont nombreux à avoir souligné la ressemblance avec le logo d'une célèbre marque de dentifrices.

En commentaire, les vacheries plus ou moins drôles et cinglantes pleuvent : "Je veux pas être méchante mais on dirait la marque de dentifrice signal mdrr ; On arrête plus la beauferie ; Mdrrr Aquafresh sur le crâne ; C'est pour les dents qui frisent ; Quelle horreur. Ça lui fait une tête de dentifrice aquafresh ... j'espère qu'il va pas garder ça longtemps mdr."

Le jeune homme, qui a récemment perdu du poids, n'a pas encore répondu aux moqueries. Mais qui sait, ce coup de folie capillaire de l'ex de Jessica va peut-être intéresser le marché de l'hygiène bucco-dentaire ? Ou Peut-être pas.