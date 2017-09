Nikola Lozina, sa rupture avec Jessica ? "J'ai pleuré, j'ai broyé du noir..."

Nikola Lozina a décidé de parler de ses amours révolues avec Jessica Thivenin, désormais en couple avec Thibault Kuro. Interrogé par Sam Zirah lors d'une Websam, l'ex-candidat des Anges 8 (NRJ12) passé par Les Marseillais VS Le reste du monde (W9) s'est confié sans tourner autour du pot...

"Avec Jess, on a tué nous-mêmes notre relation, au fil des mois la passion est un peu partie, plus de son côté que du mien", a-t-il avoué en premier lieu. Et de poursuivre : "C'est très difficile d'être un couple comme nous, très très médiatisé, il y avait une concurrence malsaine entre elle et moi. Jess est beaucoup plus connue que moi, je suis tout nouveau dans le game. Je la sentais s'éloigner, les disputes se multipliaient, elle venait plus trop chez moi en Belgique. J'ai tout fait pour sauver mon couple, je l'ai emmenée en voyage, je lui ai offert des cadeaux... Mais je pense que c'était mort. Elle était moins amoureuse, moi j'étais fou d'elle."

Questionné dans la foulée sur les rumeurs de tromperies qui ont entouré sa relation, le jeune homme de 23 ans a assuré que celles-ci, colportées par la même blogueur, ne sont que des mensonges. "Je l'aurais jamais fait, c'est une fille que je respectais. Je n'avais d'yeux que pour elle, je ne pouvais pas aller voir ailleurs. C'était quasiment la femme de ma vie, je me voyais avoir des enfants avec elle !" Malheureusement pour lui, ces rumeurs à répétition ont brisé la confiance de Jessica et celle-ci a préféré rompre... via les réseaux sociaux. "J'ai appris que j'étais célibataire tout simplement en allant voir le compte Instagram de Jess où il y avait le mot 'Over'", s'est-il rappelé.

Philosophe malgré sa déception, Nikola – qui a avoué avoir "pleuré et broyé du noir pendant deux, trois semaines" après cette rupture – a finalement conclu : "Jessica, c'est et ça restera la première fille que j'ai présentée à mes parents et dont je suis tombé amoureux. J'en garde de bons souvenirs... et voilà. Maintenant je me concentre sur mon avenir."