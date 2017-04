Nikola Lozina, séparé de Jessica Thivenin : Il boycotte Les Marseillais !

Nikola Lozina est colère ! Tellement d'ailleurs qu'il a choisi de ne plus regarder les Marseillais sur W9. La faute à son ex-chérie Jessica Thivenin ?

Il y a quelques jours, le beau gosse s'est en effet rendu sur Snapchat où il a réagi face aux nombreuses interpellations de ses followers. "Vous me marquez sur Twitter, vous faites des montages 'mignons' pour attirer mon attention, mais je ne regarde plus Les Marseillais depuis des semaines et je n'ai plus très envie de regarder à vrai dire", a-t-il fait savoir.

Pourquoi une telle décision ? Peut-être le Belge ne supporte-t-il plus de se voir en couple avec Jessica dans le programme depuis que cette dernière a préféré rompre avec lui. La bimbo a tiré un trait sur Nikola après une nouvelle rumeur d'infidélité alors qu'en décembre dernier, le jeune homme avait déjà été accusé d'avoir passé une nuit torride avec une jeune femme après une soirée en boîte de nuit.

Si Nikola Lozina ne regarde plus le célèbre programme, il n'a pour autant pas rompu ses liens avec les participants à la télé-réalité. Le 26 avril, il s'est ainsi rendu à l'inauguration du restaurant de Kevin Guedj.