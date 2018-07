Nikolai de Danemark, 18 ans : Le prince mannequin est amoureux !

Quelle année 2018 pour Nikolai de Danemark ! Fils aîné du prince Joachim de Danemark et aîné des petits-enfants de la reine Margrethe II, le jeune prince, âgé de 18 ans, a fait il y a quelques semaines ses débuts de mannequin en défilant pour Burberry lors de la Fashion Week de Londres et a récidivé pour Dior à Paris fin juin, vient d'obtenir brillamment l'équivalent du baccalauréat... et vit paraît-il une belle histoire d'amour.

Pour son dernier numéro avant de mettre la clé sous la porte, le magazine danois TAET PÅ qu'avait lancé il y a un an et demi le tabloïd Ekstra Bladet a fait fort : il a révélé que le prince Nikolai de Danemark est amoureux, publiant à l'appui quelques photos du jeune homme tenant par la taille sa compagne, présentée comme étant Benedikte Thoustrup – fille du président du groupe bancaire Sydbank – ou recevant d'elle un baiser sur la joue.

Nikolai et Benedikte, qui vient de Randers et pratique l'équitation, se sont connus à l'école privée Herlufsholm à Naevsted, où ils étaient dans la même classe. Ce qui facilite les rapprochements, c'est certain... Les deux jeunes gens ont donc fêté ensemble avec leurs camarades la fin de leur cursus mercredi 27 juin, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes. Ce jour-là, la famille du prince était réunie pour lui ; une scène embarrassante s'est d'ailleurs déroulée, faisant apparaître des tensions entre sa mère la comtesse Alexandra de Frederiksborg et sa belle-mère la princesse Marie, épouse en secondes noces du prince Joachim.

Le prince Nikolai parviendra-t-il à garder le contact avec sa girlfriend alors qu'il s'apprête à entamer une formation militaire de deux ans à la Haerens Sergentskole à la caserne de Varde ?

Les amours des grands enfants des couples princiers continuent de passionner, quelques mois après "l'affaire" suscitée par la relation de Marius Borg Hoiby, fils de la princesse Mette-Marit de Norvège, et d'une ancienne playmate : la romance du beau blond à l'allure de mannequin rebelle et de Juliane Snekkestad, qui posa pour Playboy, avait été révélée par le tabloïd norvégien Se og Hør et cette intrusion dans la vie privée du jeune homme avait poussé sa mère à réagir publiquement – et fermement : "Nous considérons que c'est une atteinte à la vie privée et un choix de titre et d'illustration très mal avisé sur la couverture. Nous connaissons Juliane comme étant une personne à la fois travailleuse et douée. Elle n'aurait pas dû faire la une de Se og Hør d'une telle manière", avait déploré la princesse Mette-Marit. Une Mette-Marit d'autant plus agacée que Marius, fruit d'une relation passée, a choisi de s'émanciper des activités publiques de la famille royale et de partir étudier à l'étranger afin de pouvoir mener une vie "anonyme".